Бывший арбитр Хусаинов рассказал о взятках, которые ему предлагали клубы
Бывший судья Сергей Хусаинов рассказал, какие взятки ему предлагали во время работы. Об этом сообщает "Спорт Бизнес Online".
"Самая большая взятка, которую мне предлагали? Президент ЦСКА Шахруди Дадаханов перед дерби со "Спартаком" в 1999 году предлагал $ 50 тыс. Это был матч в День Победы, показывали по Центральному телевидению. До этого были скромные предложения в $ 10 тыс. Доллар тогда стоил 30 копеек.
Как отсудил ту встречу? В спорных ситуациях принимал решения в пользу "Спартака". Хотелось доказать чеченским руководителям ЦСКА, что не всё в этом мире за деньги делается. Красно-белые выиграли - 1:0. После игры "армейцы" подали апелляцию по семи эпизодам на назначение пенальти. Так мне потом сказали, что ЦСКА ещё и экспертной комиссии подсунул. Но в итоге всё равно ничего не подтвердили.
Был ещё момент, когда судьям уже после игры заносили. В 90-х судил игру первой лиги в Раменском. После матча в судейскую зашёл человек и начал раздавать деньги - инспектору, помощникам и подошёл ко мне. Я говорю: "Что это?". - "Как же, вознаграждение. Мы выиграли, так принято". Говорю: "Спасибо, не надо". Тот удивился. Почему все берут, а я - нет. Говорю: "Будет трудно: попрошу - поможете, а нет - ничего страшного", - рассказал арбитр.
Хусаинов обслужил 74 матча в СССР в высшей лиге. В чемпионате России - 183 матча. В 1999 году завершил судейскую карьеру.
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