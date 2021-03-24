Бывший арбитр РПЛ вспомнил, как в его судейскую заходили люди с оружием
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
Глава департамента инспектирования РФС и экс-арбитр РПЛ Сергей Фурса поделился воспоминаниями о том, как раньше запугивали судей.
"За карьеру разное бывало. В судейскую заходили с оружием. Тогда не отдавал себе отчет, что находился на грани между тем-то и тем-то. Заявился какой-то человек, вспылил, помахал пистолетом, положил его в кожаный плащ — и ушел. Потом все успокоилось, нас поблагодарили и все разошлись.
Даже после того, как моей семье звонили и угрожали, моя семья меня поддерживала. Хотя, конечно, страх присутствовал. Разговоров о завершении карьеры не было. Жена очень хорошо меня знает, она понимала, что значит для меня футбол. Она же видела, что я ради футбола поменял профессию, чтобы стать более свободным", - приводит слова Фурсы "СЭ".
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