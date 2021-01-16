Бывший ассистент Карреры вернулся в "Спартак"

Итальянский специалист Джанлука Риомми будет работать тренером вратарей московского "Спартака", сообщает "Рейтинг букмекеров".

По сведениям источника, Риомми займет должность Владимира Пчельникова, который покинул команду.

52-летний Риомми ранее уже работал в "Спартаке" и входил в тренерский штаб тогдашнего главного тренера команды Массимо Карреры, под руководством которого "красно-белые" выигрывали чемпионский титул.

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