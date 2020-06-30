Бывший автомобиль Дэвида Бекхэма выставлен на продажу почти за полмиллиона евро (фото)

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Бывший автомобиль Дэвида Бекхэма выставлен на продажу почти за полмиллиона евро (фото)

Бывший автомобиль Дэвида Бекхэма Aston Martin Volante V8 выставлен на продажу в Великобритании.

Автомобиль находится в отличном состоянии. Стоимость транспортного средства составляет 486 тысяч евро. Стоит отметить, что Бекхэм продал машину в 2018 году.

45-летний Бекхэм за свою карьеру выступал за "Манчестер Юнайтед", "Престон", "Реал", "Лос-Анджелес Гэлакси", "Милан" и ПСЖ. За сборную Англии сыграл 115 матчей и забил 17 голов. Становился чемпионом Англии, Испании, США и Франции. Победитель Лиги Чемпионов.

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