Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер назвал клуб, в котором может завершить карьеру Роналду

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший назвал клуб, в котором может завершить карьеру форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

" Мне нравится "Ньюкасл". В прошлом году я встречался с некоторыми его игроками, все они - хорошие парни. Я всегда открыт для новых возможностей в бизнесе, я люблю все виды спорта, но я вкладываю в бизнес голову, а не сердце... Футбол - не мой вид спорта, но у меня есть контакты повсюду. Криштиану Роналду долгое время был моим хорошим другом, и он мог бы закончить свою карьеру в "Ньюкасле ", - цитирует Мейвезера Star.

Напомним, Роналду вышел в лидеры бомбардирской гонки в сезоне 2017/2018. | soccernews.ru