Бывший член правления "МЮ": "В 1996-м году Фергюсон отказался от покупки Зидана"

Теги манчестер юнайтедалекс фергюсонзинедин зиданэрик кантона

Бывший член правления "МЮ": "В 1996-м году Фергюсон отказался от покупки Зидана"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан, еще будучи игроком, мог оказаться в английском "Манчестер Юнайтед".

Об этом, как информирует Mirror, рассказал Бывший член правления "красных дьяволов" Мартин Эдвардс. Так, он поведал: "Зидан и Эрик Кантона играли на одной позиции, и Алекс Фергюсон почувствовал, что, если они привезут Зидана, это расстроит Эрика. Этот факт вызывает сожаление, потому что Эрик завершил карьеру через год, а Зидан был моложе, поэтому он мог бы продолжить дело своего соотечественника".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" продлит контракт с Моуриньо. | soccernews.ru

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