Бывший директор академии "Арсенала": "Отказались от услуг Кейна из-за того, что он был пухлым"

Бывший директор академии лондонского "Арсенала" Лиам Брэйди рассказал, почему его структура отказалась от услуг нынешнего форварда земляков из "Тоттенхэма" Харри Кейна.

"Он был пухлым и не очень спортивным. Разумеется, мы ошиблись в нем. Но даже "Тоттенхэм" отдавал его три или четыре раза командам из низших лиг. Но со всей решимостью он строит отличную карьеру. И он этого заслуживает", - цитирует Брэйди goal.com.

Напомним, гранд из АПЛ готов перебить предложение "Реала" по Кейну. | soccernews.ru