Бывший директор академии "Арсенала": "Отказались от услуг Кейна из-за того, что он был пухлым"

Теги арсенал лондонтоттенхэмхарри кейн

Бывший директор академии "Арсенала": "Отказались от услуг Кейна из-за того, что он был пухлым"Бывший директор академии лондонского "Арсенала" Лиам Брэйди рассказал, почему его структура отказалась от услуг нынешнего форварда земляков из "Тоттенхэма" Харри Кейна.

"Он был пухлым и не очень спортивным. Разумеется, мы ошиблись в нем. Но даже "Тоттенхэм" отдавал его три или четыре раза командам из низших лиг. Но со всей решимостью он строит отличную карьеру. И он этого заслуживает", - цитирует Брэйди goal.com.

Напомним, гранд из АПЛ готов перебить предложение "Реала" по Кейну. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Тяжелый выезд в Сербию: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой"

Тяжелый выезд в Сербию: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов