Бывший директор "Барселоны" назвал причину провалов клуба в матчах с "Ромой" и "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов

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Бывший директор "Барселоны" назвал причину провалов клуба в матчах с "Ромой" и "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов

Бывший директор "Барселоны" Хавьер Бордас поделился мнением о поражениях каталонского клуба в матчах Лиги Чемпионов с "Ромой" (0:3) и "Ливерпулем" (0:4).

"В поражениях "Барселоны" виновато руководство клуба. Команде не хватило баланса. В сезоне-2013/2014 мы проиграли чемпионат Испании из-за гола Година после углового. Затем мы проиграли Ла Лигу-2016/2017 из-за гола Рамоса. 

"Реал" когда-то выиграл Лигу Чемпионов благодаря голу Рамоса с углового. А мы проиграли "Роме" и "Ливерпулю" из-за угловых. Если бы не эти голы, мы бы выиграли Лигу Чемпионов, и нас называли бы лучшей командой в истории", - приводит слова Бордаса Mundo Deportivo.

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