Бывший директор "Барселоны" назвал причину провалов клуба в матчах с "Ромой" и "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов
Бывший директор "Барселоны" Хавьер Бордас поделился мнением о поражениях каталонского клуба в матчах Лиги Чемпионов с "Ромой" (0:3) и "Ливерпулем" (0:4).
"В поражениях "Барселоны" виновато руководство клуба. Команде не хватило баланса. В сезоне-2013/2014 мы проиграли чемпионат Испании из-за гола Година после углового. Затем мы проиграли Ла Лигу-2016/2017 из-за гола Рамоса.
"Реал" когда-то выиграл Лигу Чемпионов благодаря голу Рамоса с углового. А мы проиграли "Роме" и "Ливерпулю" из-за угловых. Если бы не эти голы, мы бы выиграли Лигу Чемпионов, и нас называли бы лучшей командой в истории", - приводит слова Бордаса Mundo Deportivo.
Не пропустите: Кандидат в президенты "Барселоны" не хочет возвращать Неймара. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
ПСЖ не заинтересован в покупке Рамоса
-
Коутиньо отказался продлевать контракт с "Барселоной" со снижением зарплаты
-
Бывший директор "Барселоны" назвал причину провалов клуба в матчах с "Ромой" и "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов
-
У "Зенита" нет предложений по трансферу Дзюбы
-
Обамеянгу и игрокам сборной Габона пришлось спать на полу в аэропорту (фото)
-
Форвард "Наполи" заявил о желании перейти в "Барселону"
-
Мирча Луческу отреагировал на информацию о возможном уходе из киевского "Динамо"
-
ЦСКА намерен избавиться от Васина
-
Трамп заявил, что выиграл президентские выборы в США. Ему ответил "Спартак"
-
Российский футболист пожизненно дисквалифицирован за участие в договорных матчах
-
Юрий Семин может получить работу в "Балтике"
-
Футбольный журналист Карпов сообщил о преследовании со стороны неизвестных
-
Мирча Луческу может покинуть киевское "Динамо"
-
В Испании назвали сроки восстановления Бускетса после травмы колена
-
Ананидзе объяснил свою жесткую реакцию на слухи о завершении карьеры
-
"Барселона" хочет продлить контракт с Дембеле
-
13 футболистов сборной России заразились коронавирусом
-
Хави обратился к Маскерано, который завершил карьеру
-
"Реал" и Рамос отменили пресс-конференции о будущем игрока
-
Вратарь сборной России сдал сомнительный тест на коронавирус
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4