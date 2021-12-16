Бывший директор "Динамо" рассказал о несостоявшемся переходе Агуэро

Фото твиттер "Барселоны"

Бывший спортивный директор "Динамо" Борис Игнатьев вспомнил о том, что московский клуб пытался заполучить форварда Серхио Агуэро.

"Ему было лет 17, но уже тогда он представлял большой интерес не только для "Динамо", но и других клубов. И мы были одни из первых. Алексей Федорычев поведал, что есть такой футболист, что он довольно перспективный, и очень важно для "Динамо" его заполучить в качестве форварда. Мы ездили с переводчицей из центрального совета ВФСО "Динамо" - наблюдали игры, встречались с агентами, игроком. Были даже на нескольких аудиенциях неформальных, когда говорили о России. У нас был долгий разговор, и мы получили положительную реакцию на наше предложение.

Мне так думается, что именно родители выступили против его поездки в Россию. Родители сказали, что Агуэро должен перейти в более серьёзный клуб. Кто ни приедет в Россию, он дальше Китая никуда не уедет. Однако не могу предполагать, как бы Агуэро адаптировался. Но уже тогда было видно, что перед нами очень хороший, играющий футболист, который отлично понимал тактику и был хорошо вооружён технически - много обыгрывал. У меня было понимание, что этот игрок принесёт нам пользу не на один год, хотя был совсем юный. Мы не ошиблись, мы же знаем, кто такой Агуэро", - цитирует Игнатьева РБК.

В Европе Агуэро выступал за "Манчестер Сити", "Атлетико" и "Барселону". Накануне он объявил о завершении карьеры в 33 года из-за проблем с сердцем.

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