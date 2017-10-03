Бывший доктор "Спартака" объяснил, с чем связаны частые травмы игроков команды

Бывший доктор московского "Спартака" Лю Хуншен объяснил, с чем связаны частые травмы игроков "красно-белых".

"Значит, в мышцах чего-то не хватает. Либо кровь плохо снабжает их кислородом, либо недостаток аминокислот. Отсюда - надрывы. Надо улучшить кровоснабжение мышц. Еще может быть связано с питанием - нельзя много сладкого. Но вряд ли в "Спартаке" не следят за этим. А главная причина - очень сильная физическая нагрузка", - цитирует китайского специалиста Советский спорт.

Напомним, Бубнов высказался о перспективах "Спартака" побороться за чемпионство. | soccernews.ru