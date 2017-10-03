Бывший доктор "Спартака" объяснил, с чем связаны частые травмы игроков команды

Теги спартак москва

Бывший доктор "Спартака" объяснил, с чем связаны частые травмы игроков командыБывший доктор московского "Спартака" Лю Хуншен объяснил, с чем связаны частые травмы игроков "красно-белых".

"Значит, в мышцах чего-то не хватает. Либо кровь плохо снабжает их кислородом, либо недостаток аминокислот. Отсюда - надрывы. Надо улучшить кровоснабжение мышц. Еще может быть связано с питанием - нельзя много сладкого. Но вряд ли в "Спартаке" не следят за этим. А главная причина - очень сильная физическая нагрузка", - цитирует китайского специалиста Советский спорт.

Напомним, Бубнов высказался о перспективах "Спартака" побороться за чемпионство. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Деньги не на ветер: готов ли ПСЖ бороться за победу в Лиге чемпионов?

Деньги не на ветер: готов ли ПСЖ бороться за победу в Лиге чемпионов?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Локомотив Москва 12 26
3 Краснодар 12 21
4 ЦСКА Москва 12 21
5 Спартак Москва 12 17
6 Ахмат 12 17
7 Ростов 12 16
8 Урал 12 16
9 Амкар 12 14
10 Рубин 12 14
11 Арсенал Тула 12 14
12 Уфа 12 14
13 Тосно 12 12
14 СКА Хабаровск 12 11
15 Динамо Москва 12 10
16 Анжи 12 9
Полная таблица

топ-5 тегов