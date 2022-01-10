Бывший физиотерапевт "Манчестер Сити" сравнил Милнера с Роналду
Фото: инстаграм Милнера/Автор неизвестен
Экс-физиотерапевт "Манчестер Сити" Пол Уэбстер сравнил подходы в подготовке полузащитника "Ливерпуля" Джеймса Милнера и нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
"Дело в незаметных вещах, которые он делает каждый день, и это складывается в общую картину. Когда я вижу его играющим сейчас, кажется, что время остановилось. Он такой, каким был 10 лет назад.
Милнер, вероятно, немного более педантичен в еде и напитках, а также в том, что он делает в повседневной жизни.
Я наблюдал за его игрой против "Челси". Наверное, он был лучше всех готов на поле. Он выглядит молодо, он в хорошей форме. У него, вероятно, процент жира в теле составляет всего 8% или около того.
Он немного похож на Роналду. Я никогда не работал с Криштиану, но знаю тех, кто работал с ним – и у них такое же впечатление. Дело в маленьких вещах, из которых все и складывается.
Тут речь буквально обо всем. Джеймс не прикасается к алкоголю. Он очень дотошен в плане питания. У него есть цели – он хочет стать лучше и сильнее, его поведение и дисциплина великолепны. Для меня неудивительно, что Милнер все еще играет и будет играть еще несколько лет", – сказал Уэбстер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18