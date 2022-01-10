Бывший физиотерапевт "Манчестер Сити" сравнил Милнера с Роналду

Теги криштиану роналдуджеймс милнер

Бывший физиотерапевт "Манчестер Сити" сравнил Милнера с РоналдуФото: инстаграм Милнера/Автор неизвестен

Экс-физиотерапевт "Манчестер Сити" Пол Уэбстер сравнил подходы в подготовке полузащитника "Ливерпуля" Джеймса Милнера и нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Дело в незаметных вещах, которые он делает каждый день, и это складывается в общую картину. Когда я вижу его играющим сейчас, кажется, что время остановилось. Он такой, каким был 10 лет назад.

Милнер, вероятно, немного более педантичен в еде и напитках, а также в том, что он делает в повседневной жизни.

Я наблюдал за его игрой против "Челси". Наверное, он был лучше всех готов на поле. Он выглядит молодо, он в хорошей форме. У него, вероятно, процент жира в теле составляет всего 8% или около того.

Он немного похож на Роналду. Я никогда не работал с Криштиану, но знаю тех, кто работал с ним – и у них такое же впечатление. Дело в маленьких вещах, из которых все и складывается.

Тут речь буквально обо всем. Джеймс не прикасается к алкоголю. Он очень дотошен в плане питания. У него есть цели – он хочет стать лучше и сильнее, его поведение и дисциплина великолепны. Для меня неудивительно, что Милнер все еще играет и будет играть еще несколько лет", – сказал Уэбстер.

Также не пропустите: Пике ответил на критику Эмери. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: "Барселона" продлила контракт с Умтити

Официально: "Барселона" продлила контракт с Умтити

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов