Бывший физиотерапевт "Манчестер Сити" сравнил Милнера с Роналду

Фото: инстаграм Милнера/Автор неизвестен

Экс-физиотерапевт "Манчестер Сити" Пол Уэбстер сравнил подходы в подготовке полузащитника "Ливерпуля" Джеймса Милнера и нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Дело в незаметных вещах, которые он делает каждый день, и это складывается в общую картину. Когда я вижу его играющим сейчас, кажется, что время остановилось. Он такой, каким был 10 лет назад.

Милнер, вероятно, немного более педантичен в еде и напитках, а также в том, что он делает в повседневной жизни.

Я наблюдал за его игрой против "Челси". Наверное, он был лучше всех готов на поле. Он выглядит молодо, он в хорошей форме. У него, вероятно, процент жира в теле составляет всего 8% или около того.

Он немного похож на Роналду. Я никогда не работал с Криштиану, но знаю тех, кто работал с ним – и у них такое же впечатление. Дело в маленьких вещах, из которых все и складывается.

Тут речь буквально обо всем. Джеймс не прикасается к алкоголю. Он очень дотошен в плане питания. У него есть цели – он хочет стать лучше и сильнее, его поведение и дисциплина великолепны. Для меня неудивительно, что Милнер все еще играет и будет играть еще несколько лет", – сказал Уэбстер.

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