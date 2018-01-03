Бывший форвард "Арсенала" Эдуардо может перейти в "Легию"



Хорвато-бразильский нападающий Эдуардо да Силва прибыл в "Легию" на просмотр, сообщает официальный сайт клуба.

В ближайшее время он пройдет медицинский осмотр. Если все будет в порядке, форвард подпишет с поляками личный контракт. В данный момент он является свободным агентом, поэтому достанется "Легии" бесплатно.

Напомним, что Эдуардо известен своими выступлениями за "Арсенал" и "Шахтер".

Последним клубом 34-летнего футболиста был "Атлетико Паранаэнсе", за который он выступал с февраля по декабрь 2017 года, провел за клуб 19 матчей и забил 2 гола.

Не пропустите: Габулов: "Смог реализовать мою давнюю мечту - играть в европейском первенстве". | http://soccernews.ru