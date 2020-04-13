Бывший форвард "Арсенала" рассказал, как игроки клуба принимали некие препараты

Теги арсенал лондонньюкасл юнайтедалан ширер

Бывший форвард "Арсенала" рассказал, как игроки клуба принимали некие препараты

Бывший нападающий "Арсенала" Иан Райт пообщался с форвардом "Ньюкасла" Аланом Ширером в эфире подкаста BBC.

"Мы много раз играли с "Арсеналом" после того, как клуб возглавил Венгер. Я каждый раз удивлялся твоей форме. Как вы это делали?" - спросил Ширер.

"Нам делали инъекции витаминов в руку. Таким образом Венгер выводил нас на пик формы. Это были таблетки В6, В12", - ответил Райт.

"Надеюсь, что Венгер не попадет в скандал из-за твоих слов. Теперь "Ньюкасл" должен получить Кубок Англии-1988, так как игроки "Арсенала" принимали допинг", - заявил Ширер.

"Только так вы сможете получить этот чертов кубок", - сказал ему Райт.

Не пропустите: Ким Чельстрем рассказал об обстоятельствах перехода из "Спартака" в "Арсенал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" готова продать Дембеле по сниженной цене

"Барселона" готова продать Дембеле по сниженной цене

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов