Бывший форвард "Арсенала" рассказал, как игроки клуба принимали некие препараты
Бывший нападающий "Арсенала" Иан Райт пообщался с форвардом "Ньюкасла" Аланом Ширером в эфире подкаста BBC.
"Мы много раз играли с "Арсеналом" после того, как клуб возглавил Венгер. Я каждый раз удивлялся твоей форме. Как вы это делали?" - спросил Ширер.
"Нам делали инъекции витаминов в руку. Таким образом Венгер выводил нас на пик формы. Это были таблетки В6, В12", - ответил Райт.
"Надеюсь, что Венгер не попадет в скандал из-за твоих слов. Теперь "Ньюкасл" должен получить Кубок Англии-1988, так как игроки "Арсенала" принимали допинг", - заявил Ширер.
"Только так вы сможете получить этот чертов кубок", - сказал ему Райт.
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|3
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|9
|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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