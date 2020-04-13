Бывший форвард "Арсенала" рассказал, как игроки клуба принимали некие препараты

Бывший нападающий "Арсенала" Иан Райт пообщался с форвардом "Ньюкасла" Аланом Ширером в эфире подкаста BBC.

"Мы много раз играли с "Арсеналом" после того, как клуб возглавил Венгер. Я каждый раз удивлялся твоей форме. Как вы это делали?" - спросил Ширер.

"Нам делали инъекции витаминов в руку. Таким образом Венгер выводил нас на пик формы. Это были таблетки В6, В12", - ответил Райт.

"Надеюсь, что Венгер не попадет в скандал из-за твоих слов. Теперь "Ньюкасл" должен получить Кубок Англии-1988, так как игроки "Арсенала" принимали допинг", - заявил Ширер.

"Только так вы сможете получить этот чертов кубок", - сказал ему Райт.

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