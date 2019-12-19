Бывший форвард "Челси" наказан судом за онанизм на глазах несовершеннолетней



Бывший нападающий "Челси" Нил Шипперли осужден за мастурбацию в публичном месте, сообщает BBC.

По сведениям издания, экс-футболист в течение 120 часов будет выполнять общественные работы и пройдет курс реабилитации. Также он оштрафован на 500 евро.

В сентябре Шипперли подъехал на своем фургоне к женщине, которая шла по улице со своей 16-летней дочерью. Экс-игрок вытащил из штанов пенис и показал его женщинам.

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