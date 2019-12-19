Бывший форвард "Челси" наказан судом за онанизм на глазах несовершеннолетней

Теги челси

Бывший форвард "Челси" наказан судом за онанизм на глазах несовершеннолетней
Бывший нападающий "Челси" Нил Шипперли осужден за мастурбацию в публичном месте, сообщает BBC.

По сведениям издания, экс-футболист в течение 120 часов будет выполнять общественные работы и пройдет курс реабилитации. Также он оштрафован на 500 евро.

В сентябре Шипперли подъехал на своем фургоне к женщине, которая шла по улице со своей 16-летней дочерью. Экс-игрок вытащил из штанов пенис и показал его женщинам.

 

Не пропустите: Кейн в одних трусах искупался в снегу перед матчем с "Челси". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Вальверде - лучший тренер года по версии Club World Ranking

Вальверде - лучший тренер года по версии Club World Ranking

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 17 49
2 Лестер Сити Лестер Сити 17 39
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 17 35
4 Челси Челси 17 29
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 17 26
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 17 25
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 17 25
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 17 24
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 17 23
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 17 22
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 17 22
12 Бернли Бернли 17 21
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 17 20
14 Борнмут Борнмут 17 19
15 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 17 19
16 Эвертон Эвертон 17 18
17 Астон Вилла Астон Вилла 17 15
18 Саутгемптон Саутгемптон 17 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 17 12
20 Уотфорд Уотфорд 17 9
Полная таблица

топ-5 тегов