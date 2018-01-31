Бывший форвард "Челси" продолжит карьеру в Турции

Сенегальский нападающий "Шанхай Шеньхуа" Демба Ба перешел в "Гёзтепе", сообщает официальный твиттер клуба.

Футболист достался турецкому клубу бесплатно и подписал с ним контракт до конца этого сезона.

32-летний Ба выступал за "Шанхай Шеньхуа" с 2015 года, провел за клуб 37 матчей и забил 29 голов. Сдавался в аренду "Бешикташу". Ранее играл за "Руэн", "Мускрон", "Хоффенхайм", "Вест Хэм", "Ньюкасл" и "Челси". За сборную Сенегала сыграл 19 матчей и забил 4 мяча. Чемпион Турции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.

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