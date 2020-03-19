Бывший форвард ЦСКА Думбия хочет вернуться в Россию

Жан-Бернар Бейтризон, агент ивуарийского нападающего Сейду Думбия, подтвердил информацию, что его клиент расторг контракт со швейцарским "Сьоном" и теперь хочет вернуться в Россию.

"Все контракты с ведущими игроками расторгнуты, в том числе с Сейду. Он был бы заинтересован в возвращении в Россию", – приводит слова Бейтризона ТАСС.

Напомним, что Думбия стал одним из тех игроков "Сьона", которые отказались пойти на уменьшение зарплаты, так как клуб понес большие финансовые потери из-за приостановки матчей национального чемпионата в связи с пандемией китайского коронавируса в Европе.

32-летний Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 годы, а также в 2015 году. Всего в составе московского клуба он провел 150 матчей во всех турнирах, забил 95 голов и отдал 36 результативных передач.

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