Бывший форвард ЦСКА Витиньо может вернуться в Россию

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Бывший форвард ЦСКА Витиньо может вернуться в Россию

Бразильский нападающий "Фламенго" Витиньо может вернуться в Россию, сообщает Revista Colorada.

По сведениям издания, интерес к футболисту проявляют несколько российских клубов, названия которых не разглашаются.

Напомним, что ранее Витиньо уже играл в России за ЦСКА.

В нынешнем сезоне 26-летний Витиньо провел за "Фламенго" шесть матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2022 года.

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