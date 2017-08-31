Бывший форвард "Интера" Бельфодиль стал игроком "Вердера"

Алжирский нападающий "Стандарда" Исхак Бельфодиль перешел в "Вердер", сообщает официальный твиттер клуба.

Немецкий клуб арендовал футболиста на год с правом последующего выкупа.

25-летний Бельфодиль выступал за "Стандард" с 2016 года, провел за клуб 38 матчей и забил 17 голов. Ранее играл за "Лион", "Болонью", "Парму", "Интер", "Ливорно", вновь "Парму" и "Баньяс". За сборную Алжира сыграл 14 матчей и забил 2 мяча. Обладатель Кубка Франции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 6 миллионов евро.

Не пропустите: "Вольфсбург" взял в аренду Ориги. | http://soccernews.ru