Бывший форвард "Интера" Бельфодиль стал игроком "Вердера"

Теги вердер бременстандард льежисхак бельфодиль

Бывший форвард "Интера" Бельфодиль стал игроком "Вердера"

Алжирский нападающий "Стандарда" Исхак Бельфодиль перешел в "Вердер", сообщает официальный твиттер клуба.

Немецкий клуб арендовал футболиста на год с правом последующего выкупа.

25-летний Бельфодиль выступал за "Стандард" с 2016 года, провел за клуб 38 матчей и забил 17 голов. Ранее играл за "Лион", "Болонью", "Парму", "Интер", "Ливорно", вновь "Парму" и "Баньяс". За сборную Алжира сыграл 14 матчей и забил 2 мяча. Обладатель Кубка Франции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 6 миллионов евро.

Не пропустите: "Вольфсбург" взял в аренду Ориги. | http://soccernews.ru

 

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Остатки мотивации: Дания принимает Польшу

Остатки мотивации: Дания принимает Польшу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 2 6
2 Бавария Мюнхен 2 6
3 Гамбург 2 6
4 Ганновер 96 2 6
5 Боруссия Менхенгладбах 2 4
6 Хоффенхайм 2 4
7 РБ Лейпциг 2 3
8 Шальке 2 3
9 Герта 2 3
10 Штутгарт 2 3
11 Вольфсбург 2 3
12 Аугсбург 2 1
13 Айнтрахт Франкфурт 2 1
14 Байер Леверкузен 2 1
15 Фрайбург 2 1
16 Майнц 05 2 0
17 Кельн 2 0
18 Вердер Бремен 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов