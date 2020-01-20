Бывший форвард "Краснодара" перешел в турецкую "Касымпашу"
Турецкая "Касымпаша" объявила о переходе ивуарийского нападающего "Пекин Баси" Жерара Гоу, сообщает официальный сайт клуба.
Футболист достался туркам бесплатно и подписал с клубом контракт до лета 2021 года с возможностью продления еще на два сезона.
31-летний Гоу выступал за "Пекин Баси" с 2018 года, провел за клуб 48 матчей, забил 31 гол и отдал семь результативных передач. Ранее он играл за "ЖК Абиджан", "Хассани Агадир", "Ксамакс", "Денизлиспор", "Кайсери Эрджиесспор", "Краснодар" и "Кайрат".
Не пропустите: Fanatik: Подольски продолжит карьеру в "Антальяспоре". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Артета сделал заявление о предстоящем матче "Арсенала" с "Челси"
-
1
"Астон Вилла" объявила о трансфере первого танзанийца в истории АПЛ
-
"Вулверхэмптон" близок к покупке португальца из "Олимпиакоса" за 25 миллионов евро
-
"Интер" официально обратился в "Тоттенхэм" по поводу трансфера Эриксена
-
1
"Барселона" объявила о первом зимнем трансфере
-
1
"Лион" усилился форвардом сборной Камеруна
-
Аиртон высказался о решении "Спартака" не отпускать его в олимпийскую сборную Бразилии
-
Сетьен ввел новую систему тренировок в "Барселоне"
-
Кононов возглавит латвийский клуб в течение 48 часов
-
1
Бывший форвард "Краснодара" перешел в турецкую "Касымпашу"
-
Мамаев намерен оспорить решение суда, вынесенное ему за избиение трех человек в Москве
-
Вратарь "Ливерпуля" получила жуткую травму лица на тренировке
-
Жена Мамаева показала фотографию до пластических операций
-
Mirror: Бэйл сообщил руководству "Реала", когда он покинет клуб
-
1
Ибрагимович мастерски обработал мяч. Его сравнили с Нео из "Матрицы". Видео
-
"Динамо" разгромило польский клуб, "Локомотив" сыграл вничью с вице-чемпионом Румынии
-
ПСЖ назвал "Манчестер Юнайтед" цену на Кавани
-
1
"Реал" купил бразильца Рейньера за крупную сумму
-
2
Аршавин заявил, что Черчесов будет востребован на российском футбольном рынке
-
Дибала рассказал о своем бывшем одноклубнике Погба
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Сивасспор
|18
|40
|2
|Истанбул ББ
|18
|36
|3
|Трабзонспор
|18
|35
|4
|Фенербахче
|18
|34
|5
|Аланьяспор
|18
|32
|6
|Галатасарай
|18
|30
|7
|Бешикташ
|18
|30
|8
|Гёзтепе АС Измир
|18
|26
|9
|Малатия Беледийеспор
|18
|24
|10
|Газиантеп ББ
|18
|24
|11
|Джайкур Ризеспор
|18
|23
|12
|Денизлиспор
|18
|22
|13
|Генчлербирлиги
|18
|18
|14
|Коньяспор
|18
|18
|15
|Касимпаса
|18
|15
|16
|Антальяспор
|18
|14
|17
|Анкарагюджю
|18
|12
|18
|Кайсериспор
|18
|10