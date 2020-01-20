Бывший форвард "Краснодара" перешел в турецкую "Касымпашу"

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Бывший форвард "Краснодара" перешел в турецкую "Касымпашу"

Турецкая "Касымпаша" объявила о переходе ивуарийского нападающего "Пекин Баси" Жерара Гоу, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался туркам бесплатно и подписал с клубом контракт до лета 2021 года с возможностью продления еще на два сезона.

31-летний Гоу выступал за "Пекин Баси" с 2018 года, провел за клуб 48 матчей, забил 31 гол и отдал семь результативных передач. Ранее он играл за "ЖК Абиджан", "Хассани Агадир", "Ксамакс", "Денизлиспор", "Кайсери Эрджиесспор", "Краснодар" и "Кайрат". 

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