Бывший форвард "Локомотива" перешел в "Монпелье"

Теги монпельепетар шкулетич

Бывший форвард "Локомотива" перешел в "Монпелье"Бывший нападающий московского "Локомотива" Петар Шкулетич стал игроком "Монпелье".

Об этом говорится на официальном сайте французского клуба.

Предыдущим клубом Шкулетича был "Генчлербирлиги". В минувшем розыгрыше чемпионата Турции форвард провёл 27 матчей, в которых забил восемь голов.

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