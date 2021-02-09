Бывший форвард "Милина" Пато может перейти в МЛС
Экс-нападающий сборной Бразилии и "Милана" Алешандре Пато может продолжить карьеру в МЛС. "Орландо Сити" предложил форварду контракт, утверждает журналист Сезар Луис Мерло.
Orlando City quiere a Alexandre Pato y también le hizo una propuesta. https://t.co/rcEVIIC0tu— César Luis Merlo (@CLMerlo) February 8, 2021
В США новый сезон стартует в апреле, и "Орландо Сити" планирует усилить линию нападения к началу чемпионата.
В данный момент, 31-летний футболист находится в статусе свободного агента. Последним клубом футболиста был бразильский "Сан-Паулу", который он покинул в августе 2020 года.
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21-летний форвард "Барселоны" купил суперкар за 250 тыс евро. У него 1 гол в сезоне (фото)
Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34