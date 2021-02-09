Бывший форвард "Милина" Пато может перейти в МЛС

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Бывший форвард "Милина" Пато может перейти в МЛСЭкс-нападающий сборной Бразилии и "Милана" Алешандре Пато может продолжить карьеру в МЛС. "Орландо Сити" предложил форварду контракт, утверждает журналист Сезар Луис Мерло.

В США новый сезон стартует в апреле, и "Орландо Сити" планирует усилить линию нападения к началу чемпионата.

В данный момент, 31-летний футболист находится в статусе свободного агента. Последним клубом футболиста был бразильский "Сан-Паулу", который он покинул в августе 2020 года.

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