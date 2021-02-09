Бывший форвард "Милина" Пато может перейти в МЛС

Экс-нападающий сборной Бразилии и "Милана" Алешандре Пато может продолжить карьеру в МЛС. "Орландо Сити" предложил форварду контракт, утверждает журналист Сезар Луис Мерло.

Orlando City quiere a Alexandre Pato y también le hizo una propuesta. https://t.co/rcEVIIC0tu — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 8, 2021