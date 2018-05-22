Бывший форвард "Норвича" станет рестлером

Теги норвич сити

Бывший форвард "Норвича" станет рестлеромБывший форвард английского "Норвича" Грант Холт будет выступать в Мировой ассоциацией рестлинга (WAW).

По данным источника, в ближайшее время 37-летний англичанин будет совмещать тренировки на ринге с карьерой футболиста. Холт выступает за английский клуб "Барроу", который играет в 5-й по значимости лиге.

Ожидается, что впервые в роли рестлера Холт появится перед публикой в 2019 году. | http://soccernews.ru

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