Бывший форвард "Реала" стал первым футболистом в истории, купленным за биткоины

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Бывший форвард "Реала" стал первым футболистом в истории, купленным за биткоины

Мадридский "Интернасьонал" купил за биткоины бывшего нападающего "Реала" Давида Барраля, сообщает пресс-служба клуба.

Стоимость трансфера не разглашается. Футболист подписал с мадридским клубом контракт до лета 2021 года.

37-летний Барраль является воспитанником "Реала", но за первую команду королевского клуба он не провел ни одного матча. Ранее форвард выступал за "Фуэнлабраду", "Спортинг", "Ордуспор", "Леванте", "Аль-Зафру", "Гранаду", "АПОЭЛ, "Кадис", "Токушиму Вортис" и "Расинг".

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