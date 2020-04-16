Бывший форвард "Рубина" Жонатас рассказал, как он переболел коронавирусом
Бразильский нападающий "Эльче" Жонатас, который ранее выступал за казанский "Рубин", рассказал, как он переболел китайским коронавирусом COVID-19.
"Сейчас я чувствую себя отлично. Но я так и не знаю, как заразился коронавирусом. Сначала у меня было общее недомогание, затем появились кашель и лихорадка. У меня очень сильно болела голова, но я думал, что это мигрень. Врач команды посоветовал мне пройти тест на коронавирус и у меня оказался положительный результат.
Я никогда не чувствовал такую слабость, так что не мог тренироваться. Как-то я едва не свалился в обморок в душе. Мне никогда не было так плохо.
В последние несколько дней я смог приступить к тренировкам. Надеюсь поскорее вернуться на поле", - приводит слова Жонатаса Football Itaia.
Не пропустите: Игроки "Ювентуса" Ругани и Матюиди излечились от коронавируса. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 15 апреля
-
Коутиньо удивил фанатов трюком на табуретке
-
Блаттер рассказал, кто может стать хозяином ЧМ-2022, если турнир заберут у Катара
-
Генич прокомментировал слова Соловьева, который намекнул на его любовную связь с Уткиным
-
1
Парень мамы Неймара оказался бисексуалом
-
Бывший форвард "Рубина" Жонатас рассказал, как он переболел коронавирусом
-
1
Соловьев рассказал, почему он не стал бы бить Уткина при встрече
-
Оздоев рассказал, почему он не танцевал свадебный танец с женой
-
"Это клоунада". Экс-форвард сборной России прокомментировал скандал с полицией в Киеве
-
Девушка Роналду восхитила фанатов интимным фото
-
"Реал" заинтересовался трансферной целью "Барселоны" и "Ливерпуля"
-
Акинфеев потренировался во дворе под музыку из легендарного фильма
-
1
"Милан" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Барселоны"
-
1
Переход Лаутаро Мартинеса в "Барселону" находится под угрозой срыва
-
"Манчестер Сити" может купить французского таланта
-
Форвард "Спартака" Ларссон вспомнил о победе над ЦСКА в Кубке России
-
3
Соловьев ответил Уткину, намекнув на гомосексуальность Василия
-
1
Экс-голкипер "Ливерпуля" рассказал, что Рамос нанес ему тяжелую травму в финале ЛЧ-2018
-
Широков раскритиковал Слуцкого из-за Евро-2016
-
Дзюба рассказал о драке в сборной России на Евро-2016
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14