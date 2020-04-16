Бывший форвард "Рубина" Жонатас рассказал, как он переболел коронавирусом

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Бывший форвард "Рубина" Жонатас рассказал, как он переболел коронавирусом

Бразильский нападающий "Эльче" Жонатас, который ранее выступал за казанский "Рубин", рассказал, как он переболел китайским коронавирусом COVID-19.

"Сейчас я чувствую себя отлично. Но я так и не знаю, как заразился коронавирусом. Сначала у меня было общее недомогание, затем появились кашель и лихорадка. У меня очень сильно болела голова, но я думал, что это мигрень. Врач команды посоветовал мне пройти тест на коронавирус и у меня оказался положительный результат.

Я никогда не чувствовал такую слабость, так что не мог тренироваться. Как-то я едва не свалился в обморок в душе. Мне никогда не было так плохо. 

В последние несколько дней я смог приступить к тренировкам. Надеюсь поскорее вернуться на поле", - приводит слова Жонатаса Football Itaia.

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