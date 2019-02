Бывший форвард сборной Франции напугал ребенка во время празднования гола

Французский нападающий "Аль-Хилала" Бафетимби Гомис испугал мальчика, который подает мячи, своим празднованием гола во время матча чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Иттихада" (2:0).

Гомис отличился во втором тайме и отпраздновал гол в своем стиле - имитируя действия крадущейся пантеры. Мальчик очень испугался француза и убежал. Но вскоре его успокоили работники стадиона, а Гомис после матча лично принес ребенку извинения и подарил свою футболку.

Here’s the video of Bafetimbi Gomis scaring the young ball boy.



He runs off....pic.twitter.com/UK3BGP878Z