Бывший форвард сборной Франции напугал ребенка во время празднования гола
Французский нападающий "Аль-Хилала" Бафетимби Гомис испугал мальчика, который подает мячи, своим празднованием гола во время матча чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Иттихада" (2:0).
Гомис отличился во втором тайме и отпраздновал гол в своем стиле - имитируя действия крадущейся пантеры. Мальчик очень испугался француза и убежал. Но вскоре его успокоили работники стадиона, а Гомис после матча лично принес ребенку извинения и подарил свою футболку.
Here’s the video of Bafetimbi Gomis scaring the young ball boy.— Mozo Football (@MozoSports) 22 февраля 2019 г.
He runs off....pic.twitter.com/UK3BGP878Z
33-летний Гомис перешел в "Аль-Хилаль" летом 2018 года из "Галатасарая" за шесть миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах за клуб, забил 19 мячей и отдал шесть голевых передач.
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