Бывший форвард "Спартака" Барриос, которым интересовались клубы РФПЛ, определился со своей следующей командой
Бывший форвард московского "Спартака" Лукас Барриос, последним клубом которого был бразильский "Гремио", определился с местом продолжения своей карьеры.
Так, по сведениям МАТЧ ТВ, 33-летний нападающий в скором времени подпишет контракт сроком на два года с чилийским "Коло-Коло". Парагваец переберется в свой новый клуб на правах аренды.
Отметим, что в услугах Барриоса были заинтересованы сразу несколько команд из РФПЛ.
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|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
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|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
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|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
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|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
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|20
|12