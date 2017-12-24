Бывший форвард "Спартака" Барриос, которым интересовались клубы РФПЛ, определился со своей следующей командой

Бывший форвард московского "Спартака" Лукас Барриос, последним клубом которого был бразильский "Гремио", определился с местом продолжения своей карьеры.

Так, по сведениям МАТЧ ТВ, 33-летний нападающий в скором времени подпишет контракт сроком на два года с чилийским "Коло-Коло". Парагваец переберется в свой новый клуб на правах аренды.

Отметим, что в услугах Барриоса были заинтересованы сразу несколько команд из РФПЛ.

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