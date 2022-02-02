Бывший форвард "Спартака" Луис Адриано близок к возвращению в Европу

Фото: инстаграм Луиса Адриано/Автор неизвестен

Нападающий "Палмейраса" Луис Адриано может вернуться в Европу, сообщает Spor.haber7.com.

По сведениям источника, футболистом активно интересуется турецкий "Антальяспор". "Палмейрас" готов расстаться с форвардом, у которого испортились отношения с болельщиками клуба.

Напомним, что 34-летний Луис Адриано ранее играл в Европе за "Шахтер", "Милан" и "Спартак".

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