Бывший форвард "Ювентуса" может перейти в "Интер"



Джузеппе Джовинко, брат итальянского нападающего аравийского "Аль-Хилаля" Себастьяна Джовинко, заявил, что форвард может перейти в "Интер".

"Если у Себастьяна будет возможность вернуться в Италию, то он рассмотрит такой вариант. Маротта и Конте очень ценят моего брата, так как помнят работу с ним в "Ювентусе". Если он перейдет в "Интер", то я вновь стану страстным фанатом этого клуба, каким был в детстве", - приводит слова Джузеппе Джовинко журналист Николо Скира.

33-летний Джовинко является воспитанником "Ювентуса". За "Аль-Хилаль" он выступает с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за аравийский клуб 25 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2021 года.

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