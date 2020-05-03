Бывший форвард "Ювентуса" может перейти в "Интер"
Джузеппе Джовинко, брат итальянского нападающего аравийского "Аль-Хилаля" Себастьяна Джовинко, заявил, что форвард может перейти в "Интер".
"Если у Себастьяна будет возможность вернуться в Италию, то он рассмотрит такой вариант. Маротта и Конте очень ценят моего брата, так как помнят работу с ним в "Ювентусе". Если он перейдет в "Интер", то я вновь стану страстным фанатом этого клуба, каким был в детстве", - приводит слова Джузеппе Джовинко журналист Николо Скира.
33-летний Джовинко является воспитанником "Ювентуса". За "Аль-Хилаль" он выступает с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за аравийский клуб 25 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16