Бывший форвард "Зенита" Халк получил предложения от двух клубов

Бразильский нападающий Халк может перебраться в Турцию, сообщает Aksam.

По сведениям издания, интерес к футболисту проявляют "Фенербахче" и "Галатасарай". Ранее Халк заявил, что не будет продлевать контракт с китайским клубом "Шанхай СИПГ". Таким образом, форвард может перейти в другой клуб бесплатно.

33-летний Халк выступает за "Шанхай СИПГ" с 2016 года. Всего за китайский клуб он провел 125 матчей во всех турнирах, забил 69 голов и отдал 53 результативные передачи. Ранее форвард выступал за "Виторию", "Кавасаки Фронтале", "Консадоле Саппоро", "Токио Верди", "Порту" и "Зенит".

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