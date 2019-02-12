Бывший форвард "Зенита" передал привет экс-одноклубнику

Экс-игрок "Зенита" Халк поддержал защитника команды Александра Анюкова перед матчем 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче" - "Зенит".

"Давай, мой друг Анюков, - написал Халк в сторис в своем инстаграме.

На данный момент в матче перерыв. Счет после первого тайма - 1:0 в пользу "Фенербахче".

Ответная встреча пройдет 21 февраля в Петербурге.

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