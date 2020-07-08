Бывший футболист "Барселоны" сделал прогноз о продолжительности карьеры Месси

Бывший игрок "Барселоны" и "Ливерпуля" Луис Гарсия выразил мнение, что аргентинский нападающий каталонского клуба Лионель Месси будет выступать еще не менее пяти лет.

"Меня поражает то, как Месси меняет стиль своей игры с годами. Каждый год он демонстрирует что-то новое, но количество голов и результативных передач не уменьшается, а порой и увеличивается. Я могу легко представить его на поле в 2025 году", - приводит слова Гарсии Goal.

33-летний Месси является воспитанником "Барселоны". За свою карьеру он провел за каталонский клуб и сборную Аргентины 863 матча во всех турнирах, забил 700 голов и отдал 323 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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