Бывший футболист "Барселоны" высказался о Месси в ПСЖ

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Экс-футболист "Барселоны" Хуан Карлос Эредиа поделился мнением об игре аргентинского нападающего Лионеля Месси за ПСЖ.

"Я не вижу, что Месси выглядит счастливым в ПСЖ. Там он не похож даже на тень себя образца "Барселоны".

ПСЖ заплатил бы любые деньги сегодня, чтобы Месси заиграл так, как в "Барселоне".

Будь я на месте Месси, я бы подольше подумал, прежде чем принял бы решение уйти. В "Барсе" после одного штрафного удара, после парочки финтов все бы вновь стали ему поклоняться. В ПСЖ он ничего подобного еще не показал", – сказал Эредиа.

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