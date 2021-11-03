Бывший футболист "Барселоны" высказался о Месси в ПСЖ

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Бывший футболист "Барселоны" высказался о Месси в ПСЖФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Экс-футболист "Барселоны" Хуан Карлос Эредиа поделился мнением об игре аргентинского нападающего Лионеля Месси за ПСЖ.

"Я не вижу, что Месси выглядит счастливым в ПСЖ. Там он не похож даже на тень себя образца "Барселоны".

ПСЖ заплатил бы любые деньги сегодня, чтобы Месси заиграл так, как в "Барселоне".

Будь я на месте Месси, я бы подольше подумал, прежде чем принял бы решение уйти. В "Барсе" после одного штрафного удара, после парочки финтов все бы вновь стали ему поклоняться. В ПСЖ он ничего подобного еще не показал", – сказал Эредиа.

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Комментарии

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Инженер Клёпка
Инженер Клёпка

Так гнать на наинопланетнейшего? Золотым мячом по голове этого Эредиа!)))

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Инженер Клёпка
Инженер Клёпка

Так гнать на наинопланетнейшего? Золотым мячом по голове этого Эредиа!)))

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Ещё как счастлив! Вы просто плохо его знаете! С такими бонусами грустить нереально! Зря что ли он кидал Барсу на своём трансфере ... ВЭБ!

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Ещё как счастлив! Вы просто плохо его знаете! С такими бонусами грустить нереально! Зря что ли он кидал Барсу на своём трансфере ... ВЭБ!

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