Бывший футболист ЦСКА умер в возрасте 39 лет
Футбольный агент Алексей Сафонов сообщил, что бывший футболист московского ЦСКА Сергей Родин скончался в возрасте 39 лет.
"Родик… Один из самых не реализовавших себя футболистов ЦСКА. Земля тебе пухом… Жизнь берет лучших", — написал Сафонов в своем Twitter.
Родин является воспитанником ЦСКА. Он выступал за московский клуб с 1999 по 2003 годы. В составе "армейцев" Родин становился бронзовым призером чемпионата России. Также выступал за "Кубань", "Кристалл", "Металлург-Кузбасс", "Видное", "Анжи", "Сокол-Саратов" и "Спортакадемклуб". Играл за молодежную сборную России.
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