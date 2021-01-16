Бывший футболист ЦСКА умер в возрасте 39 лет

Футбольный агент Алексей Сафонов сообщил, что бывший футболист московского ЦСКА Сергей Родин скончался в возрасте 39 лет.

"Родик… Один из самых не реализовавших себя футболистов ЦСКА. Земля тебе пухом… Жизнь берет лучших", — написал Сафонов в своем Twitter.

Родин является воспитанником ЦСКА. Он выступал за московский клуб с 1999 по 2003 годы. В составе "армейцев" Родин становился бронзовым призером чемпионата России. Также выступал за "Кубань", "Кристалл", "Металлург-Кузбасс", "Видное", "Анжи", "Сокол-Саратов" и "Спортакадемклуб". Играл за молодежную сборную России.

Не пропустите: Пражская "Спарта" хочет арендовать хавбека ЦСКА. | http://soccernews.ru