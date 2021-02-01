Бывший футболист ЦСКА завтра пройдет медосмотр в "Вест Бромвиче"

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Бывший футболист ЦСКА завтра пройдет медосмотр в "Вест Бромвиче"Ахмед Муса, ранее выступавший за московский ЦСКА, может продолжить карьеру в АПЛ.

Завтра, 2 февраля, нигериец прилетает в Англию для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта с "Вест Бромвичем"

Сообщается, что футболист должен был быть в своем новом клубе еще на прошлой неделе, однако у него появились трудности с тем, чтобы добраться до Великобритании из Нигерии.

Напомним, последние три сезона 28-летний Муса провел в аравийском "Аль-Насре". В данный момент игрок находится в статусе свободного агента.

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