Бывший футболист "Ливерпуля" советует клубу вместо Виды подписать другого защитника

Экс-игрок "Ливерпуля" Стив Никол советует клубу подписать защитника "Атлетико" Диего Година.

"Я бы не стал покупать Виду. Если бы что-то зависело от моего решения, я бы обратился к "Атлетико" за Годином.

Он еще может провести пару сезонов на высоком уровне, этот парень способен организовывать оборону" - приводит слова Никола Goal.com.

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