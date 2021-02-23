Бывший футболист "Мордовии" Мухаметшин может получить до 6 лет колонии

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Бывший футболист "Мордовии" Мухаметшин может получить до 6 лет колонииБывший капитан "Мордовии" Руслан Мухаметшин предстанет перед судом, сообщают "Известия Мордовии".

39-летнего экс-игрока и еще 3 фигурантов обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр. По мнению следствия, в ноябре 2017 года Мухаметшин вместе со своими знакомыми создали организованную группу для открытия залов с незаконными игорными автоматами. Сеть нелегальных казино работала в столице Мордовии и в одном из районов республики.

Заведения функционировали до февраля 2020 года и были закрыты после рейда силовых структуры. Мухаметшину, который с тех пор находится под подпиской о невыезде, и другим фигурантам грозит до шести лет колонии со штрафом до 1 млн рублей.

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