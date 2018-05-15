Бывший футболист "МЮ" пил отвар из лягушек, чтобы стать сильнее

Теги манчестер юнайтедпарк чжи сун

Бывший футболист "МЮ" пил отвар из лягушек, чтобы стать сильнее
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Парк Джи Сун рассказал о том, как он употреблял отвар из диких лягушек, чтобы стать сильнее.

"Мой отец специально для меня ловил диких лягушек. Я был тощим и слабым, а мой папа узнал, что отвар из них увеличивает силу. Это было ужасно на вкус, но я вынужден был пить это, так как хотел стать хорошим футболистом. Отец говорил, что это поможет мне, поэтому я и употреблял его", - приводит Daily Mail слова Парк Джи Суна.

Напомним, что Парк Джи Сун выступал за "МЮ" с 2005 по 2012 годы, выиграл с клубом четыре чемпионата Англии, а также Лигу Чемпионов.

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