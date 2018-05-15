Бывший футболист "МЮ" пил отвар из лягушек, чтобы стать сильнее



Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Парк Джи Сун рассказал о том, как он употреблял отвар из диких лягушек, чтобы стать сильнее.

"Мой отец специально для меня ловил диких лягушек. Я был тощим и слабым, а мой папа узнал, что отвар из них увеличивает силу. Это было ужасно на вкус, но я вынужден был пить это, так как хотел стать хорошим футболистом. Отец говорил, что это поможет мне, поэтому я и употреблял его", - приводит Daily Mail слова Парк Джи Суна.

Напомним, что Парк Джи Сун выступал за "МЮ" с 2005 по 2012 годы, выиграл с клубом четыре чемпионата Англии, а также Лигу Чемпионов.

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