Бывший футболист "Реала" и сборной Германии подозревается в распространении детской порнографии

Известный в прошлом футболист Кристоф Метцельдер стал подозреваемым по делу о распространении детской порнографии.

Как сообщает Bild, заявление в полицию поступило от невесты Метцельдера, которой он отправлял детские порнографические фото через мессенджер.

Отмечается, что Метцельдер был задержан полицией, а его телефон и компьютер были конфискованы.

Метцельдер был известен по своим выступлениям за дортмундскую "Боруссию" (2000-2007 год) и "Реал" (2007-2010).

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