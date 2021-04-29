Бывший футболист "Реала" и сборной Германии получил условный срок за распространение детской порнографии

Теги кристоф метцельдер

Бывший футболист "Реала" и сборной Германии получил условный срок за распространение детской порнографииФото: Твиттер @DailyStar_Sport 
Сегодня в Дюссельдорфе состоялось судебное заседание, по итогом которого бывшего футболиста "Реала", "Шальке", дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Кристофа Метцельдера приговорили к 10 месяцам тюремного заключения условно по делу о распространении детской порнографии, сообщает Deutsche Welle.

В ходе суда экс-футболист заявил, что отказывается от награды "За заслуги перед Германией".

"Я делал скриншоты компрометирующих изображений, которые находятся в свободном доступе на веб-сайтах, и делился своими фантазиями в чатах.

Никаких нападений на детей или молодых людей не было и я их не планировал. Однако, я позволял себе оставлять комментарии грубого характера в чатах. Все это происходило лишь в параллельном цифровом мире.

Я пересылал изображения, несмотря на то, что знал, какие ужасные страдания стоят за ними, и несмотря на мою благотворительную работу с детьми.

Я полностью принимаю наказание и прошу прощения у жертв сексуального насилия. Мне предстоит жить с осознанием этой вины перед обществом всю оставшуюся жизнь.

С гордостью отношусь к своей благотворительной работе, но хотел бы отказаться от ордена "За заслуги перед Германией" из чувства уважения к нынешним и будущим его обладателям", – заявил бывший футболист на заседании суда.

Напомним, Метцельдер признал, что у него в смартфоне было около 300 фотографий 29 детей порнографического содержания, которые он отсылал в группе в WhatsApp двум женщинам.

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