Бывший футболист "Ростова" обвинен в подделке документов

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Экс-хавбек "Ростова" Каку Гелор Канга обвиняется в подделке документов, сообщает iSport.

Представители Демократической Республики Конго утверждают, что Канга изменил свое имя, дату рождения и гражданство.

По официальным данным игроку "Црвены Звезды" 30 лет, он родился 1 сентября 1990 года в Габоне. Но ДР Конго предъявила документы, на которых указано, что игрока зовут Киаку Киаку Киангана, и он родился в Конго в октябре 1985 года – 35 лет назад.

Gabon national team risks expulsion from AFCON 2021 for fielding ineligible player.

DR Congo reported Gabon to CAF and has proved beyond reasonable doubt that Gabon midfielder Guelor Kanga,30 is Congolese born named Kiaku-Kiaku Kianga born in 1985 (35yr old) in Kinshasa, Congo. pic.twitter.com/suEWmcHdIT — African Sports Today (@africasportoday) April 27, 2021

Если факт подделки документов будет доказан, то сборной Габона, за которую выступает Канга, грозит дисквалификация с Кубка Африканских Наций, который пройдет в Камеруне в 2022 году.

В текущем сезоне Канга (или Киангана) выходи на поле в 32 матчах за "Црвену Звезду" во всех соревнованиях, в которых забил 6 голов и отметился 9 результативными передачами.