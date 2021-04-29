Бывший футболист "Ростова" обвинен в подделке документов
Фото: Твиттер @CronacheTweet
Экс-хавбек "Ростова" Каку Гелор Канга обвиняется в подделке документов, сообщает iSport.
Представители Демократической Республики Конго утверждают, что Канга изменил свое имя, дату рождения и гражданство.
По официальным данным игроку "Црвены Звезды" 30 лет, он родился 1 сентября 1990 года в Габоне. Но ДР Конго предъявила документы, на которых указано, что игрока зовут Киаку Киаку Киангана, и он родился в Конго в октябре 1985 года – 35 лет назад.
Gabon national team risks expulsion from AFCON 2021 for fielding ineligible player.— African Sports Today (@africasportoday) April 27, 2021
DR Congo reported Gabon to CAF and has proved beyond reasonable doubt that Gabon midfielder Guelor Kanga,30 is Congolese born named Kiaku-Kiaku Kianga born in 1985 (35yr old) in Kinshasa, Congo. pic.twitter.com/suEWmcHdIT
Если факт подделки документов будет доказан, то сборной Габона, за которую выступает Канга, грозит дисквалификация с Кубка Африканских Наций, который пройдет в Камеруне в 2022 году.
В текущем сезоне Канга (или Киангана) выходи на поле в 32 матчах за "Црвену Звезду" во всех соревнованиях, в которых забил 6 голов и отметился 9 результативными передачами.
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