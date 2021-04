Бывший футболист "Ростова" обвинен в подделке документов

Фото: Твиттер @CronacheTweet

Экс-хавбек "Ростова" Каку Гелор Канга обвиняется в подделке документов, сообщает iSport.

Представители Демократической Республики Конго утверждают, что Канга изменил свое имя, дату рождения и гражданство.

По официальным данным игроку "Црвены Звезды" 30 лет, он родился 1 сентября 1990 года в Габоне. Но ДР Конго предъявила документы, на которых указано, что игрока зовут Киаку Киаку Киангана, и он родился в Конго в октябре 1985 года – 35 лет назад.

Gabon national team risks expulsion from AFCON 2021 for fielding ineligible player.

DR Congo reported Gabon to CAF and has proved beyond reasonable doubt that Gabon midfielder Guelor Kanga,30 is Congolese born named Kiaku-Kiaku Kianga born in 1985 (35yr old) in Kinshasa, Congo. pic.twitter.com/suEWmcHdIT