Бывший футболист "Ростова" обвинен в подделке документов

Теги каку гелор кангаростов

Бывший футболист "Ростова" обвинен в подделке документовФото: Твиттер @CronacheTweet  
Экс-хавбек "Ростова" Каку Гелор Канга обвиняется в подделке документов, сообщает iSport.

Представители Демократической Республики Конго утверждают, что Канга изменил свое имя, дату рождения и гражданство.

По официальным данным игроку "Црвены Звезды" 30 лет, он родился 1 сентября 1990 года в Габоне. Но ДР Конго предъявила документы, на которых указано, что игрока зовут Киаку Киаку Киангана, и он родился в Конго в октябре 1985 года – 35 лет назад.

Если факт подделки документов будет доказан, то сборной Габона, за которую выступает Канга, грозит дисквалификация с Кубка Африканских Наций, который пройдет в Камеруне в 2022 году.

В текущем сезоне Канга (или Киангана) выходи на поле в 32 матчах за "Црвену Звезду" во всех соревнованиях, в которых забил 6 голов и отметился 9 результативными передачами.

Читать также: Прошел первый суд над Гиггзом | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Появился текст письма с критикой работы Газизова в "Спартаке". Возможно, его писала Зарема

Появился текст письма с критикой работы Газизова в "Спартаке". Возможно, его писала Зарема

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов