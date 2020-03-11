Бывший футболист сборной Бразилии Марселиньо завершит карьеру в 44 года
Бывший футболист сборной Бразилии Марселиньо Параиба принял решение о завершении карьеры в возрасте 44 лет.
Последний матч в карьере хавбек проведет 15 марта против "Сентро Спортиво Параибано". Сейчас он выступает за клуб "Деспортива Перилима", который выступает в чемпионате Параиба.
После завершения карьеры хавбек войдет в тренерский штаб клуба.
Марселиньо ранее выступал за "Кампиненсе", "Парагуасуэнсе", "Сантос", "Риа-Бранко", "Сан-Паулу", "Марсель", "Гремио", "Герту", "Трабзонспор", "Вольфсбург", "Фламенго", "Коритибу", "Сан-Паулу", "Спорт Ресифи", "Гремио Баруэри", "Боа", "Форталезу", "Интер" (Лажис), "Жоинвиль", "Оэсте", "Ипирангу", "Трези" и "Португезу Деспортос". За сборную Бразилии сыграл пять матчей и забил один гол.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Guadalajara Premier
|30
|64
|2
|Loros Universidad
|30
|63
|3
|Tepatitlán de Morelos
|30
|56
|4
|Reynosa
|30
|55
|5
|UA Chihuahua
|30
|55
|6
|Murciélagos
|30
|54
|7
|Necaxa II
|30
|54
|8
|Coras de Nayarit
|30
|52
|9
|Gavilanes FC Matamoros
|30
|49
|10
|Correcaminos UAT II
|30
|40
|11
|Монаркас Морелия II
|30
|37
|12
|Эстудиантес Текос
|30
|34
|13
|Leones Negros
|30
|34
|14
|Дуранго
|30
|24
|15
|Pacific
|30
|23
|16
|Cimarrones de Sonora II
|30
|9
|Группа 2
|М
|О
|1
|Ирапуато
|30
|73
|2
|UA Zacatecas
|30
|54
|3
|Jiquipilas
|30
|52
|4
|Pumas UNAM Premier
|30
|52
|5
|Крус Асул Идальго
|30
|50
|6
|Real Zamora
|30
|49
|7
|Inter Playa del Carmen
|30
|49
|8
|Toluca Premier
|30
|44
|9
|Ла Пьедад
|30
|43
|10
|Coyotes
|30
|42
|11
|Pioneros de Cancún
|30
|35
|12
|Орисаба
|30
|34
|13
|América Premier
|30
|29
|14
|Cocodrilos de Tabasco
|30
|29
|15
|Sporting Canamy
|30
|29
|16
|Yalmakan
|30
|24