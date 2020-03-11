Бывший футболист сборной Бразилии Марселиньо завершит карьеру в 44 года



Бывший футболист сборной Бразилии Марселиньо Параиба принял решение о завершении карьеры в возрасте 44 лет.

Последний матч в карьере хавбек проведет 15 марта против "Сентро Спортиво Параибано". Сейчас он выступает за клуб "Деспортива Перилима", который выступает в чемпионате Параиба.

После завершения карьеры хавбек войдет в тренерский штаб клуба.

Марселиньо ранее выступал за "Кампиненсе", "Парагуасуэнсе", "Сантос", "Риа-Бранко", "Сан-Паулу", "Марсель", "Гремио", "Герту", "Трабзонспор", "Вольфсбург", "Фламенго", "Коритибу", "Сан-Паулу", "Спорт Ресифи", "Гремио Баруэри", "Боа", "Форталезу", "Интер" (Лажис), "Жоинвиль", "Оэсте", "Ипирангу", "Трези" и "Португезу Деспортос". За сборную Бразилии сыграл пять матчей и забил один гол.

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