Бывший футболист сборной Колумбии получил 11 лет тюрьмы
Фото: Твиттер @WRadioColombia
Экс-игрока сборной Колумбии Джона Виафару суд приговорил к 11 годам тюремного заключения за торговлю наркотиками. Следствие установило, что он занимался контрабандой запрещенных веществ в США, сообщает The Dallas Morning News.
Спортсмен состоял в сговоре с преступной группировкой и занимался перевозками кокаина в Техас в особо крупных размерах.
Федеральный суд штата вынес приговор по этому делу Виафаре и другим фигурантам. Все получили реальные сроки.
Футболист был довольно известным спортсменом в Колумбии. Он трижды становился чемпионом страны, а в 2004 году выиграл Кубок Либертадорес в составе "Онсе Кальдас".
За национальную команду хавбек выступал с 2003-го по 2010 год. На его счету 43 матча и один гол.
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|Шеффилд Юнайтед
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|Арсенал Лондон
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|27
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|Эвертон
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|36
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|27
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|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|Уотфорд
|27
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|27
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