Бывший футболист "Спартака" Ананидзе перешел в "Динамо" Тбилиси
Фото: Твиттер @RotorOfficial
Экс-полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе перешел в тбилисское "Динамо".
28-летний грузинский хавбек подписал контракт на год с возможностью продления еще на один. В команде он будет выступать в футболке с 7-м номером.
Напомним, последним клубом Ананидзе был кипрский "Анортосис", за который он провел 6 матчей.
Всего за свою карьеру полузащитник сыграл 195 матчей во всех турнирах. На его счету 27 забитых мячей и столько же результативных передач.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тыс €.
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