Бывший футболист "Спартака" оформил ассистентский покер в чемпионате Англии
Ирландский полузащитник "Сандерленда" Эйден Макгиди, который ранее выступал за московский "Спартак", отдал четыре голевые передачи в матче 29-го тура третьего английского дивизиона с "Донкастером" (4:1).
Стоит отметить, что все четыре результативные передачи ирландец сделал на Чарли Уика. который оформил покер.
В нынешнем сезоне 34-летний Макгиди провел за "Сандерленд" 16 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.
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