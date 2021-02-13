Бывший футболист "Спартака" оформил ассистентский покер в чемпионате Англии

Ирландский полузащитник "Сандерленда" Эйден Макгиди, который ранее выступал за московский "Спартак", отдал четыре голевые передачи в матче 29-го тура третьего английского дивизиона с "Донкастером" (4:1).

Стоит отметить, что все четыре результативные передачи ирландец сделал на Чарли Уика. который оформил покер.

В нынешнем сезоне 34-летний Макгиди провел за "Сандерленд" 16 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.

Не пропустите: "Спартак" дал комментарий по поводу информацию об оформление рабочей визы Промесу. | http://soccernews.ru