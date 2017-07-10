Бывший футболист "Зенита": "Дзюбу нужно гнать из команды"

Бывший футболист "Зенита" Борис Чухлов публично раскритиковал игру в исполнении нападающего петербургской команды Артёма Дзюбы.

По словам Чухлова, такому игроку не место в "Зените".

"Вы считаете, что в атаке у "Зенита" перебор квалифицированных исполнителей? Да, пришёл отыгравший за сборную на Кубке конфедераций Дмитрий Полоз, со дня на день легионера подпишут. Только я бы Артёма Дзюбу гнал из "Зенита" поганой метлой!

Мне не нравится именно то, как он играет за "Зенит". И в "Спартаке", и в "Ростове", и в "Томи" Артём всегда проявлял инициативу, лез в пекло борьбы, а в "Зените" предпочитает играть на чистых, как говорят футболисты, мячах. В отличие от Фёдора Смолова или того же Полоза, он не создает для себя моментов. Предпочитает, чтобы на него играла вся команда. Выдали голевую передачу - отлично, не выдали - да и ничего страшного. Зарплата капает!" - сказал он.

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