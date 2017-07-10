Бывший футболист "Зенита": "Дзюбу нужно гнать из команды"

Теги зенит санкт-петербургартём дзюба

Бывший футболист "Зенита": "Дзюбу нужно гнать из команды"Бывший футболист "Зенита" Борис Чухлов публично раскритиковал игру в исполнении нападающего петербургской команды Артёма Дзюбы.

По словам Чухлова, такому игроку не место в "Зените".

"Вы считаете, что в атаке у "Зенита" перебор квалифицированных исполнителей? Да, пришёл отыгравший за сборную на Кубке конфедераций Дмитрий Полоз, со дня на день легионера подпишут. Только я бы Артёма Дзюбу гнал из "Зенита" поганой метлой!

Мне не нравится именно то, как он играет за "Зенит". И в "Спартаке", и в "Ростове", и в "Томи" Артём всегда проявлял инициативу, лез в пекло борьбы, а в "Зените" предпочитает играть на чистых, как говорят футболисты, мячах. В отличие от Фёдора Смолова или того же Полоза, он не создает для себя моментов. Предпочитает, чтобы на него играла вся команда. Выдали голевую передачу - отлично, не выдали - да и ничего страшного. Зарплата капает!" - сказал он.

Читайте: Дзюба: "Кокорин просто покоритель мух" | http://soccernews.ru

комментарии
Сергей

ПРАВИЛЬНО

Ответить
Сергей

ПРАВИЛЬНО

Ответить

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Официально: Лукаку стал игроком "Манчестер Юнайтед"

Официально: Лукаку стал игроком "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Терек Грозный 0 0
2 Амкар 0 0
3 Анжи 0 0
4 Арсенал Тула 0 0
5 ЦСКА Москва 0 0
6 Динамо Москва 0 0
7 Краснодар 0 0
8 Локомотив Москва 0 0
9 Ростов 0 0
10 Рубин 0 0
11 СКА Хабаровск 0 0
12 Спартак Москва 0 0
13 Тосно 0 0
14 Уфа 0 0
15 Урал 0 0
16 Зенит Санкт-Петербург 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов