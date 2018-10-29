Бывший футболист "Зенита" раскритиковал Маркизио

Теги зенит санкт-петербургклаудио маркизио

Бывший футболист "Зенита" раскритиковал МаркизиоБывший футболист "Зенита" Сергей Дмитриев раскритиковал игру полузащитника Клаудио Маркизио.

По его словам, футболист ничего не показывает на поле.

"Никак. Иванович, например, доказал, что на протяжении второго года своего пребывания в "Зените" он продолжает оставаться лучшим защитником. Что же касается Маркизио, то я не понимаю, зачем он пришёл, чего хочет этот человек. В первых матчах он абсолютно ничего не показал.

Насколько оптимален сейчас состав у "Зенита"? Пробоины, на мой взгляд, есть в середине поля, когда вместе выходят Краневиттер и Паредес. Мячи в таком случае некому отбирать. Я бы не сказал, что защитная линия выглядит идеально. Если в нападении забивают регулярно, то ошибки в обороне есть, и нам голы забивают. Вспомните, "Бордо", когда Набиуллин должен был предугадать момент и сыграть несколько уже. Тогда и гола бы не было", — сказал он.  | http://soccernews.ru

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