Бывший гендир "Спартака" Асхабадзе: "Хотел привезти Мане и Салаха"

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Роман Асхабадзе рассказал о несостоявшемся усилении "красно-белых".

"Много было игроков, которых в свое время хотели купить. Могу сказать, что была задача купить Садио Мане. Мы уже договорились с клубом об условиях трансфера, но Мане сказал честно, что хочет играть в Англии и в Россию он ехать не хотел. Также "Спартак" хотел арендовать Мохамеда Салаха, но тогда тоже не вышло. Он тоже не хотел ехать в Россию. Именно вот этих двух футболистов я хотел привезти в "Спартак", - цитирует Асхабадзе Спорт-FM.

Напомним, агент не видит перспектив Роши в "Спартаке". | soccernews.ru