Бывший гендир "Ювентуса": "Конте хочет вернуться в Италию"

Бывший генеральный директор туринского "Ювентуса" Лучано Моджи высказался о планах главного тренера английского "Челси" Антонио Конте.

"Конте хочет вернуться в Италию, и "Милан" может стать для него идеальным клубом. Если бы он смог выиграть что-то с "Челси" в этом сезоне, его отъезд вполне может состояться", - приводит слова скандально известного экс-чиновника "старой сеньоры" Football Italia.

Напомним, "Челси" интересуется хавбеком "Барселоны". | soccernews.ru