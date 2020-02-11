Бывший гендиректор "Монако" Васильев оценил потенциал Головина

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Бывший гендиректор "Монако" Васильев оценил потенциал Головина

Бывший генеральный директор "Монако" Вадим Васильев порассуждал о перспективах полузащитника Александра Головина в составе монегасков, а также его возможном уходе из клуба.

"Думаю, что потенциал у него раскрыт ещё не до конца. Изменения в команде не всегда идут на пользу футболисту, и, честно говоря, я вижу и чувствую, что Саше ещё есть куда расти. Но я очень доволен его игрой. Вижу это по мнению других специалистов, с которыми обсуждаю игры "Монако", о Саше отзываются только положительно. Спросите любого, кто следит за чемпионатом Франции, и он скажет о Головине исключительно комплименты. Многие им восторгаются, но я чувствую, что он ещё может прибавить.

Интерес к Головину однозначно будет. Я думаю, что "Монако" будет интересно сохранить его как минимум ещё на один сезон. Многое будет зависеть от того, выйдет ли команда в Лигу Чемпионов. Я бы сказал, что шансы 50 на 50. Но если "Монако" не войдёт в тройку, то шансы на трансфер, возможно, станут выше", - цитирует Васильева "Р-Спорт".

23-летний Головин перешёл в "Монако" из ЦСКА за 30 миллионов евро в 2018 году. С тех пор хавбек сыграл 62 матча, в которых забил 7 голов и сделал 7 ассистов.

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