Бывший гендиректор "Спартака" может получить должность в "Локомотиве"
Московский "Локомотив", вероятнее всего, назначит Романа Асхабадзе на пост исполнительного директора клуба.
По информации "Чемпионата", 37-летний функционер, известный по работе на должности генерального директора "Спартака", является приоритетным кандидатом для "железнодорожников".
Сообщается, что приглашение Асхабадзе лично лоббировал новый гендиректор "Локо" Владимир Леонченко.
Команда Марко Николича по итогам 19 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Не пропустите: Стала известна зарплата нового гендиректора "Локомотива". | http://soccernews.ru
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